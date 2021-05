Stand: 19.05.2021 12:31 Uhr Keine Notbremse mehr: Region Hannover lockert Corona-Regeln

Nachdem der Inzidenzwert in der Region Hannover fünf Werktage in Folge unter 100 lag, gilt ab Donnerstag die Bundesnotbremse nicht mehr. Das stellte die Region Hannover am Mittwoch in einer Allgemeinverfügung fest. Das heißt, dass viele Einschränkungen aufgehoben werden. So fallen die Ausgangsbeschränkungen weg - die Menschen können wieder nach 22 Uhr ihre Wohnung verlassen. Auch darf die Außengastronomie wieder öffnen. Grundvoraussetzung ist immer ein Hygienekonzept, zu dem unter anderem auch weitreichende Abstände zwischen den Tischen gehören. Voraussetzung für den Zugang ist auch hier ein aktueller negativer Schnelltest. Nur wer nachweisen kann, vollständig geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen zu sein, muss keinen negativen Test vorlegen.

