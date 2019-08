Stand: 05.08.2019 08:00 Uhr

Kein Wechsel: Umweltminister Lies bleibt

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) wird nicht zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach Berlin wechseln. Am Freitag war bekannt geworden, dass der Lobbyverband ihm den Posten des Hauptgeschäftsführers angeboten hatte. Wie NDR Niedersachsen aus dem Umfeld von Olaf Lies erfuhr, hat der Minister dem BDEW abgesagt. Dies habe er mit Rücksicht auf die SPD getan, hieß es weiter - auch, um den Eindruck einer Flucht zu vermeiden. Das Angebot war jedoch offensichtlich verlockend: Der Bauch sei dafür, der Kopf dagegen gewesen, soll Lies einem Vertrauten gesagt haben. Heute soll die Entscheidung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover verkündet werden. NDR.de überträgt ab 10 Uhr live an dieser Stelle im Videostream.

Kritik von Opposition und Aktivisten

Allein die Ankündigung des möglicherweise bevorstehenden Wechsels hatte Kritiker auf den Plan gerufen. Die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel bezeichnete einen solchen Vorgang am Freitag als "höchst problematisch und schwer zu vermitteln". Zudem habe Lies als Umweltminister bislang keine Ergebnisse geliefert, sondern nur vieles angekündigt. Es wäre ein Abschied aus der Politik mitten in der Legislaturperiode geworden - dazu sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth, Lies' Verantwortung dem Land gegenüber bleibe auf der Strecke: "Das gilt ganz besonders, wenn eine Lobbyorganisation den neuen Arbeitsplatz stellt." Scharfe Kritik kam zudem von Anti-Atomkraft-Initiativen: Sie bezweifelten Lies' Unabhängigkeit Energiekonzernen gegenüber, die im BDEW organisiert sind. "Atomfreundliche" Entscheidungen des Umweltministers aus der jüngsten Zeit müssten jetzt überprüft werden, so ihre Forderung.

Gelassen hatte dagegen der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg Bode reagiert. Der Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik sollte normal sein, sagte er am Freitag. Eine zu große Nähe zwischen dem niedersächsischen Umweltministerium und dem Energiebereich sah Bode nicht.

