Kassenärzte begrüßen Landarztquote für Medizinstudierende Stand: 23.03.2022 10:33 Uhr Künftig sollen 60 Medizin-Studienplätze jährlich an Bewerberinnen und Bewerber gehen, die zusichern, später auf dem Land zu arbeiten. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sieht weiteren Bedarf.

Grundsätzlich stößt die am Dienstag von der Landesregierung verabschiedete Landarztquote bei der KVN auf Zustimmung. Sie sei ein weiterer Baustein, um den Hausärztemangel in Niedersachsen zu beheben - aber kein Allheilmittel, hieß es. Erst nach 2035 sei mit Effekten auf die ländliche Versorgung zu rechnen, selbst wenn ab sofort alle angekündigten Maßnahmen umgesetzt würden. Laut KVN kann allein wegen des demografischen Wandels bis 2035 etwa jede vierte Hausarztstelle in Niedersachsen nicht nachbesetzt werden.

Landarztquote startet später als geplant

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU hatten das entsprechende Gesetz für die Landarztquote am Dienstag im Landtag verabschiedet. Die Grünen-Fraktion enthielt sich, die FDP stimmte dagegen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die ersten zweckgebundenen Medizinstudienplätze zum Wintersemester 2023/24 besetzt werden - ein Jahr später als ursprünglich geplant. Künftig sollen 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr bevorzugt an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich für zehn Jahre zu einer hausärztlichen Tätigkeit in unterversorgten Regionen verpflichten.

VIDEO: Mit der Landarztquote gegen den Hausärztemangel auf dem Land (3 Min)

Erweitertes Bewerberfeld

Die Studienplätze sind jeweils zu gleichen Teilen in Hannover, Göttingen und Oldenburg vorgesehen. Weitere Qualifikationen neben der klassischen Durchschnittsnote sollen bei dem Bewerberverfahren stärker berücksichtigt werden, etwa vorherige Berufserfahrung. Somit sollen auch junge Menschen Zugang zu dem Studium erhalten, die allein aufgrund ihrer Schulnoten dafür nicht zwingend in Frage kämen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2022 | 11:00 Uhr