Kampf gegen Kinderpornos: Land stellt mehr Staatsanwälte ein Stand: 20.12.2021 09:21 Uhr In Niedersachsen nimmt die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Kinderpornografie zu. Deshalb wird die zuständige Zentralstelle bei der Staatsanwaltschaft Hannover personell verstärkt.

Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums sollen zehn Stellen hinzukommen, darunter acht Staatsanwälte. Die Zentralstelle sei bereits im vergangenen Jahr personell verstärkt worden, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Angesichts der Masse an Dateien sei aber in diesem Jahr klar geworden, dass noch mehr Personal gebraucht werde. "Denn hinter jedem kinderpornografischen Bildmaterial steht ein Kind, dem zur Anfertigung des Materials sexuelle Gewalt angetan wurde", so Havliza.

4.532 Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr

Es ist nach Angaben des Justizministeriums das erste Mal, dass so viele neue Stellen auf einen Schlag in diesem Bereich entstehen. Hintergrund ist die in den vergangenen Jahren in Niedersachsen stark gestiegene Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen es unter anderem um Straftaten rund um Abbildungen von sexuellem Kindesmissbrauch ging. Gab es im Jahr 2016 laut Ministerium noch 1.630 Verfahren, waren es 2020 4.532. Im Jahr vor der Corona-Pandemie lag die Zahl mit 4.608 Ermittlungsverfahren noch höher.

Pläne werden mit Doppelhaushalts-Beschluss umgesetzt

Landesweit zuständig für die Ermittlungsverfahren ist die Zentralstelle für die Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Aktuell sind dort Staatsanwältinnen und -anwälte mit insgesamt 10,3 Vollzeitstellen beschäftigt. Die zuvor von Havliza angekündigten Pläne für die personelle Aufstockung werden mit dem in der vergangenen Woche vom Landtag beschlossenen Doppelhaushalt für 2022/23 umgesetzt.

