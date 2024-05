"Kaffee statt Knöllchen": Polizei will Motorradunfällen vorbeugen Stand: 24.05.2024 11:31 Uhr Die Motorradsaison hat begonnen und mit ihr Diskussionen über Unfälle und Lärm. Die Polizei Hildesheim will mit der Aktion "Kaffee statt Knöllchen" am 25. Mai für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme werben.

Nach Angaben der Polizei Hildesheim steigt mit Beginn der Motorradsaison das Risiko für Verkehrsunfälle mit Motorrädern. Außerdem gingen immer mehr Beschwerden wegen Lärmbelästung ein. Daher will die Polizei Hildesheim bei einem Kaffee mit Motorradfahrenden ins Gespräch kommen. Diese seien oft zu schnell unterwegs und würden viel zu riskant fahren: "Wir wollen den Motorradfahrern ins Gewissen rufen, dass es Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht zum Spaß gibt und die beschilderten Bereiche gefährlich sind", so ein Sprecher gegenüber NDR Niedersachsen. "Es ist reizvoll, in Kurven schnell zu fahren, aber sehr gefährlich."

Unfall mit dem Motorrad: Aktion findet präventiv statt

In der Saison führen speziell für Motorräder geschulte Polizisten regelmäßig Kontrollen durch. Doch um Strafzettel gehe es bei der Aktion "Kaffee statt Knöllchen" eben nicht. "Wir wollen jetzt präventiv vorgehen", so der Sprecher. Außerdem beschweren sich Anwohnende beliebter Motorradstrecken regelmäßig wegen des Lärms. "Kaffee statt Knöllchen" soll die Möglichkeit zum Austausch geben: "Es geht uns darum, Verständnis für beide Seiten zu schaffen".

Kaffee trinken mit Polizei, Verkehrswacht, ADAC und Johannitern

Die Aktion findet von 12 Uhr bis 14 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes in Diekholzen (Landkreis Hildesheim) und von 15 Uhr bis 17 Uhr am Parkplatz des Restaurants am Weinberg statt. Vor Ort werden auch Vertreter der örtlichen Verkehrswacht, des ADAC und der Johanniter-Motorradstaffel sein. "Kaffee statt Knöllchen" hatte bereits im vergangenen Jahr im Landkreis Hildesheim stattgefunden. Laut Polizeisprecher kam diese Aktion bei den Teilnehmenden überwiegend gut an.

