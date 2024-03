Stand: 26.03.2024 07:48 Uhr Motorradstaffel der Johanniter startet in die Saison

Rechtzeitig vor der Osterreisewelle startet am Dienstag die Motorradstaffel der Johanniter offiziell in die Saison. Bis zum Ende der Herbstferien sind die rund 70 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wieder auf 18 Motorrädern in Niedersachsen unterwegs - vor allem auf den Autobahnen. Sie kommen von den Standorten Ahlhorn, Hannover, Hildesheim, Northeim, Salzgitter, Bremen und Schwarmstedt. Nach Angaben der Johanniter sind die Helferinnen und Helfer durch die wendigen Motorräder schnell vor Ort und vielfältig einsetzbar. Sie sichern Unfallstellen ab, leisten Erste Hilfe, helfen bei Pannen. Oder sie stehen Fahrerinnen und Fahrern im Stau zur Seite: mit Getränken und Spielzeug für Kinder oder Tipps für alternative Routen.

VIDEO: Stau, Stress und schnelle Hilfe (29 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min