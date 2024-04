KI an Schulen: Wie weit ist Niedersachsen?

Stand: 10.04.2024 18:15 Uhr

Das Interesse an Künstlicher Intelligenz (KI) ist an Schulen in Niedersachsen laut Kultusministerium deutlich gestiegen. Auch die Nachfrage von Fortbildungen bei Lehrkräften sei groß.