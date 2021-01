Stand: 29.01.2021 11:04 Uhr Junge Beamtin im Schaumburger Land wird Bürgermeisterin

In Niedernwöhren im Schaumburger Land tritt heute die neue Samtgemeinde-Bürgermeisterin Aileen Borschke ihr Amt an. Die Parteilose Borschke war Mitte November mit 65 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt worden. Die 36-Jährige ist die jüngste Hauptverwaltungsbeamtin im Schaumburger Land. Die zweifache Mutter war bisher als Kämmerin für die Finanzen in Niedernwöhren zuständig. Sie ist gewählt bis Ende 2026.

