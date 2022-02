Stand: 22.02.2022 10:50 Uhr Islamverband Schura gründet eigenen Verein für Seelsorge

Der Islamverband Schura Niedersachsen will künftig über einen eigenen Verein Seelsorge und soziale Arbeit fördern. Der Schura-Vorsitzende Recep Bilgen sagte in Hannover, das "Zentrum für islamische Seelsorge und soziale Arbeit in Niedersachsen" (ZISS) werde künftig diese Dienste anbieten. Vor allem in der Gefängnis- und Krankenhaus-Seelsorge, die der Islamverband bereits seit 2013 ermöglicht, wachse der Bedarf kontinuierlich. "Deshalb haben wir uns entschlossen, diese für uns sehr wichtige Arbeit über einen eigenständigen Verein anzubieten, diese auszubauen und um den Bereich der sozialen Arbeit zu erweitern", sagte Bilgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2022 | 13:30 Uhr