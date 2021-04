Stand: 30.04.2021 09:11 Uhr Inzidenz zu hoch: Hildesheim zieht die Notbremse

Im Landkreis Hildesheim gehen die Corona-Zahlen nicht herunter - deshalb greift dort ab sofort die Corona-Notbremse. Unter anderem tritt eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Außerdem darf sich im Gebiet des Landkreises ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Schulen wechseln weitgehend in den Distanzunterricht. Der Inzidenzwert lag im Landkreis Hildesheim drei Tage hintereinander über 100. Die Einschränkungen werden erst wieder gelockert, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenz unter 100 liegt.

Weitere Informationen Sieben-Tage-Inzidenz: Der aktuelle Wert in Ihrem Landkreis Wegen derzeit hoher Corona-Fallzahlen müssen Landkreise mit hohen Inzidenzwerten die Notbremse ziehen. Der Überblick. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.04.2021 | 06:30 Uhr