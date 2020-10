Stand: 26.10.2020 11:14 Uhr Infa: Veranstalter ziehen trotz Corona positive Bilanz

Auf dem Messegelände in Hannover ist am Sonntagabend die Infa zu Ende gegangen. Die Veranstalter der Verbrauchermesse zählten rund 45.000 Besucher und zogen eine positive Bilanz, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie durften täglich maximal 9.000 Menschen auf das Gelände. Deutlich geringer war auch die Zahl der Aussteller. Etwa ein Drittel der sonst üblichen Anzahl präsentierte in diesem Jahr auf der Messe ihre Produkte. Um das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten, setzten die Veranstalter auf breitere Gänge und eine allgemeine Maskenpflicht.

