In Hannover wird jetzt auch im Zoo gegen Corona geimpft Stand: 06.12.2021 14:56 Uhr Im Zoo Hannover hat am Montag eine neue Impfstelle eröffnet. Für Jugendliche gibt es nach dem Piks freien Eintritt, Impfungen für Kinder ab fünf Jahren sollen demnächst auch möglich sein.

Aufgebaut ist das Impfzentrum im früheren Regenwald-Panorama. Das Angebot mit zehn Impfkabinen richtet sich zunächst an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Sobald ein Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zugelassen ist, sollen für diese Altersklasse zwei Plätze reserviert werden.

Ein Ruheraum für die Geimpften

Ungewöhnlich ist das Ambiente, in dem die Impfungen montags bis freitags zwischen 16.30 und 20 Uhr vorgenommen werden - an den Wänden des ehemaligen Regenwald-Panoramas zieht sich überlebensgroß ein Dschungelbild empor. Aber sonst funktioniere hier alles wie in einem normalen Impfzentrum, sagte Zoodirektor Andreas Michael Casdorff bei der Eröffnung. Neben den zehn Impfkabinen gebe es auch einen Ruheraum für die frisch geimpften Menschen.

Region will weitere Impfzentren aufbauen

Dem Präsidenten der Region Hannover, Steffen Krach, ist es wichtig, die Impfkampagne in der gesamten Region voranzutreiben. Nach den Impfzentren am Gesundheitsamt, auf dem Parkplatz der Regionsverwaltung und in der Leibniz Universität sollen nun nach und nach weitere Impfstellen in der gesamten Landeshauptstadt sowie in allen 20 Umlandkommunen eingerichtet werden, so der SPD-Politiker. "Und dann bin ich mir sicher, dass die Schlangen auch nicht mehr so lang sein werden."

