Stand: 04.07.2022 15:24 Uhr In Frankreich gestohlene Autos in Hannover gefunden

Die französische Polizei hat mit Unterstützung deutscher Kolleginnen und Kollegen einen Autodiebstahl aufgedeckt. Zunächst hatten die Polizisten in Frankreich ein gestohlenes Autos geortet - im hannoverschen Stadtteil Badenstedt. Sie informierten die Beamten in Hannover. In Badenstedt fanden die Einsatzkräfte mehrere abgestellte Überseecontainer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Drei waren offen - nur darin war kein Auto. Die anderen sechs Container waren verschlossen und wurden vergangenen Donnerstag nach einem Durchsuchungsbeschluss geöffnet. In einem fanden die Polizisten nicht nur den aus Frankreich georteten Wagen - sondern noch zwei weitere gestohlene Autos. Gesamtwert: ungefähr 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Bandenhehlerei gegen den 49 Jahre alten Mieter des Containers und gegen weitere Verdächtige. Hinweise von Zeugen, die im Mai oder Juni in der Nähe der Bahnbrücke in Badenstedt etwas beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.07.2022 | 15:00 Uhr