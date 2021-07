Stand: 26.07.2021 09:30 Uhr Impf-Aktion: Sanitäter immunisieren in Hannovers Stadtteilen

Von heute an fährt ein Rettungswagen der Feuerwehr durch benachteiligte Stadtteile von Hannover. Dort können sich Bewohnerinnen und Bewohner von den Einsatzkräften mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. Neben Dolmetscherinnen werden auch Sozialarbeiter die Fahrt begleiten. Eine ähnliche Aktion im Mai sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Damals hätten sich in vier Tagen rund 750 Menschen impfen lassen. Die heute startende Aktion dauert vier Wochen. Damit soll die Impfquote in der Region vorangetrieben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.07.2021 | 08:30 Uhr