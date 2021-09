Stand: 23.09.2021 08:20 Uhr Igelzentrum Laatzen warnt vor zu viel Fürsorge

Im Igelzentrum in Laatzen bei Hannover sind bereits die ersten stacheligen Bewohner eingezogen. In der Rettungsstation werden die verwaisten Tiere aufgepäppelt. Damit sie ihren Winterschlaf in der freien Natur erleben können, sollen die meisten noch in diesem Jahr wieder ausgewildert werden. Das Igelzentrum warnt in diesem Zusammenhang vor zu viel Fürsorge von Tierfreunden: Bis Ende Oktober sollten keine gesunden Wildtiere aus ihrem Lebensraum herausgerissen werden. Ausschließlich verletzte und offensichtlich kranke Igel sowie Igelsäuglinge mit geschlossenen Augen, die tagsüber außerhalb des Nestes herumkriechen, sollten ins Igelzentrum gebracht werden. Auch der Naturschutzbund Niedersachen (NABU) appellierte dazu, die Tiere im Herbst nicht einfach so einzusammeln.

