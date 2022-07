Stand: 10.07.2022 17:43 Uhr IdeenExpo in Hannover endet mit Besucher-Rekord

In Hannover ist die IdeenExpo 2022 zu Ende gegangen. Seit dem 2. Juli lief die Veranstaltung, die junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern soll. Insgesamt zählten die Veranstalter 425.000 Besucher - für die Organisatoren eine neuer Rekord. Es gab rund 720 Mitmach-Exponate in 13 Themenwelten auf insgesamt 100.000 Quadratmetern. Mit dem Zuspruch sei man nun die Nummer eins am Messe-Standort Hannover, sagt Volker Schmidt, Aufsichtsrats-Chef der IdeenExpo. Große und kleine Unternehmen hätten die Chance genutzt, die Fachkräfte von morgen zu finden. Auch der NDR war dabei. Auf 700 Quadratmetern wurden Ausbildungsberufe vorgestellt. Kinder und Jugendliche konnten beispielsweise in einem mobilen Radiostudio selbst ans Mikro treten.

VIDEO: IdeenExpo: Jule und die Energiespeicher (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.07.2022 | 06:30 Uhr