Stand: 09.10.2023 08:10 Uhr ICE-Trasse Hannover-Bielefeld: Streckenvorstellung noch 2023

Die Bahn will mögliche Varianten der geplanten ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld frühestens im November vorstellen. Das kündigte eine Sprecherin vor einem Info-Abend am Montag in Seelze (Region Hannover) an. Mögliche Strecken würden noch geprüft. Untersucht würden zum Beispiel der Trinkwasserschutz. Mit dem Abschluss der Prüfungen sei nach Angaben der Deutschen Bahn im November oder Dezember zu rechnen. Die viel befahrene Bahnstrecke soll viergleisig und für Tempo 300 ausgebaut werden. So sollen Fahrgäste zwischen Hannover nach Bielefeld knapp 17 Minuten Fahrzeit sparen. Entlang der Strecke gibt es Widerstand gegen das Bahnvorhaben. Klimaaktivisten befürworten dagegen den Neubau einer ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld.

