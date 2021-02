Stand: 24.02.2021 14:03 Uhr Hoya: Elfjährige sucht per Flaschenpost Brieffreunde

Ein elfjähriges Mädchen aus Bücken im Landkreis Nienburg hat auf einem besonderen Weg neue Brieffreunde in der Corona-Zeit gesucht: Sie warf eine Flaschenpost in die Weser. Die schaffte es im ersten Anlauf allerdings nur wenige Kilometer weit - die Flasche fiel bei Hoya der Wasserschutzpolizei Nienburg in die Hände. Deshalb haben die Beamten die Flasche wieder verschlossen und sie in die Weser zurückgeworfen. Das Mädchen und seine Mutter sind jetzt eingeladen, die Dienststelle in Hoya zu besichtigen, sobald das coronabedingt wieder möglich ist. Dann darf die Elfjährige sich auch die Wasserschutz-Polizeistation inklusive Streckenboot anschauen.

