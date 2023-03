Stand: 30.03.2023 10:11 Uhr Hoher Schaden bei Brand in Putenmastbetrieb in Deckbergen

Bei einem Brand in einem Putenmastbetrieb in Deckbergen im Landkreis Schaumburg ist am Mittwochabend ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer war im Strohlager des Betriebs in dem zu Rinteln gehörenden Dorf ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Zwölf Ziegen seien rechtzeitig aus dem Strohlager gerettet worden, so die Polizei. Offenbar habe ein landwirtschaftliches Gerät aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

