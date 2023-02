Stand: 14.02.2023 14:20 Uhr Hildesheim: 87-Jähriger beschädigt fünf Autos beim Einparken

Ein 87-Jähriger hat laut Polizei am vergangenen Freitag in Hildesheim fünf Autos beschädigt. Auch zwei Menschen soll er gefährdet haben. Demnach versuchte der Mann auf einem Supermarktparkplatz zwischen zwei Autos einzuparken. Dabei touchierte er beide Fahrzeuge. Anschließend soll der 87-Jährige gegen ein weiteres Auto gestoßen sein, dessen Fahrer zwischenzeitlich vor ihm in eine Parklücke gefahren war. Laut Polizei schob der 87-Jährige das Auto rückwärts aus der Parklücke, dabei wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro. Dem 87-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob seine Fahrtüchtigkeit durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt war. Gegen ihn wird wegen des Anfangsverdachts auf eine Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben. Zeugen sollen sich unter Telefon (05121) 93 91 15 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2023 | 13:30 Uhr