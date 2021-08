Havarist auf Weser: Arbeiten beginnen, Schwimmkran erwartet Stand: 14.08.2021 00:00 Uhr Im Fall des auf der Weser bei Nienburg gesunkenen Binnenschiffs starten heute die ersten Arbeiten. Mit einem Schwimmkran soll der Havarist geborgen werden.

Das Gerät ist nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in der Lage, mehrere Hundert Tonnen Last zu heben. Seit Freitag bereitet ein Spezialteam die Ankunft des Schwimmkrans an der Unfallstelle bei Marklohe vor. Als erstes wurden nach Angaben des WSA zusätzliche Ölsperren ausgebracht. Die Feuerwehr hatte zuvor schon die auslaufenden Betriebsstoffe mit Sperren gesichert. Jetzt soll der gesamte Bereich vorsorglich abgesichert werden, falls beim Anheben weitere Stoffe austreten, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Erst muss der Mais raus

Später soll ein Tauchtrupp die Lage unter Wasser erkunden. Ein anderes Schiff wird dann die 600 Tonnen geladenen Mais aus dem Laderaum des Havaristen baggern, heißt es weiter. Im Laufe des Tages trifft der Schwimmkran "Triton" ein. Sobald der Mais entladen ist, kann der Kran mit dem Anheben des gesunkenen Schiffs beginnen. Das könnte nach Auskunft der Behörden am Sonntag oder erst am Montag der Fall sein.

Wenn das Schiff geborgen ist, holen Spezialpumpen das Wasser heraus. Sie fördern 600 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Am Ende wird das Leck abgedichtet und das Binnenschiff wieder schwimmtauglich gemacht. Erst dann kann das polnische Binnenschiff abgeschleppt werden.

Schiffe müssen über Dortmund-Ems-Kanal ausweichen

Die Arbeiten sollen am Donnerstag kommender Woche abgeschlossen sein. Dann wird auch der gesperrte Flussabschnitt wieder freigegeben. Das Schiff war am Sonntag frontal in einen anderen Frachter gefahren und gesunken. Weil die Wasserstraße seitdem zwischen Nienburg und Drakenburg gesperrt ist, müssen Schiffe derzeit über den Dortmund-Ems-Kanal ausweichen und einen tagelangen Umweg in Kauf nehmen.

Ermittlungen gegen beide Kapitäne

Der Zusammenstoß wurde offenbar durch Fahrfehler beider Besatzungen verursacht. Dies hatten erste Ermittlungen ergeben, wie die Wasserschutzpolizei Nienburg am Dienstag mitteilte. Infolge der Fahrfehler seien die Schiffe am Sonntag mit dem Bug zusammengestoßen, eines von ihnen war anschließend gesunken. Gegen die Schiffsführer wurden den Angaben zufolge Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Betroffen sind ein 59-Jähriger und ein 60-Jähriger an Bord der "West Oder 1". Die "Timbo" wurde von einem 55-Jährigen gesteuert. Gegen den zweiten Mann an Bord der "Timbo" werde nicht ermittelt. Alkohol und Drogen schließt die Polizei als Unfallursache aus.

Öl und Betriebsstoffe treten aus

Aus dem gesunkenen Schiff sind nach Angaben des Landkreises Nienburg bislang etwa 2.500 Liter Öl und andere Betriebsstoffe ausgelaufen. Insgesamt seien etwa elf Tonnen Betriebsstoffe an Bord gewesen, sagte Manuel Wehr, Fachbereichsleiter Umwelt. Feuerwehrleute und Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks (THW) seien weiter damit beschäftigt, austretendes Öl mit einer Maschine aufzunehmen. Von den 600 Tonnen Mais, die das gesunkene Schiff aus Polen geladen hat, tritt offenbar nichts aus. Der Laderaum sei verschlossen und gesichert, sagte WSA-Sprecher Jens Köhne.

Genaue Schadenshöhe unklar

Wie hoch der bei dem Unfall entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nach Angaben der Behörden nicht genau beziffern. Das andere an der Kollision beteiligte Schiff ist laut Köhne zwar beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft weiterfahren. Es ankere nun an der nächstgelegenen Liegestelle bei der Schleuse Drakenburg, so der Sprecher.

