Stand: 06.08.2019 14:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover erinnert an Atombombenabwurf in Hiroshima

In der Stadt Hannover ist am Dienstag der Opfer des Atombombenabwurfs auf die japanische Partnerstadt Hiroshima vor 74 Jahren gedacht worden. In der Ruine der Aegidienkirche war eine Gedenkstunde geplant, teilte die Gemeinde der Marktkirche mit. Um 8.15 Uhr wurde dort die Friedensglocke angeschlagen. Zeitgleich erklang auch die Schwesterglocke in Hiroshima. Am Mittag sind zudem Gebete und Meditationen geplant. Durch den Atombombenabwurf kamen im August 1945 mehr als 70.000 Menschen ums Leben, Zehntausende weitere starben an den Spätfolgen.

Gedenken an Hiroshima in der Aegidienkirche 06.08.2019 14:30 Uhr Am Dienstagmorgen hat in der Aegidienkirche Hannover eine Gedenkfeier stattgefunden. Am 6. August 1945 schlug die erste Atombombe in Hiroshima ein und zerstörte fast die ganze Stadt.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.08.2019 | 06:30 Uhr