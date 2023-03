Stand: 29.03.2023 17:44 Uhr Hannover: Stadtbahn entgleist - ein Passagier leicht verletzt

In Hannover-Leinhausen ist am Dienstagnachmittag eine Stadtbahn entgleist. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei mindestens ein Passagier leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Straßenbahn auf dem Weg nach Stöcken. An einer Weiche sprang der Zug aus den Gleisen. Die Ursache dafür ist unbekannt. Bis in den Abend hinein blockierten die Waggons die Schienen in dem Bereich. Davon waren die Linien 4 und 5 betroffen. Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra richteten von und nach Garbsen sowie von und nach Hannover-Stöcken einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

