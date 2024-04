Hannover Messe gestartet: KI, Energie und Olaf Scholz Stand: 22.04.2024 07:46 Uhr Die Hannover Messe 2024 ist eröffnet - der Fokus liegt auf Künstlicher Intelligenz und Wasserstoff. Heute verschafft sich Olaf Scholz (SPD) beim traditionellen Kanzlerrundgang vor Ort einen Überblick.

Die weltgrößte Industrieschau öffnet zudem für Besucher. Bei der Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik präsentieren sich Tausende Aussteller aus 60 Ländern. Neben Scholz wird auch dessen Stellvertreter, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), vor Ort sein. Habeck soll am Nachmittag zusammen mit der Wirtschaftsvereinigung Stahl einen neuen Standard für klimafreundlichen Stahl vorstellen.

Messechef: "KI ist der Schlüssel zur wettbewerbsfähigen Industrie"

Die Messe läuft bis zum 26. April und widmet sich in diesem Jahr unter anderem den Themen Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit und Wasserstoff. Um die Industrie auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu gestalten, spiele KI eine entscheidende Rolle, sagte Messechef Jochen Köckler im Vorfeld der Eröffnung: "KI ist der Schlüssel zur wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Industrie." Trotz Arbeitskräftemangels biete sie der Industrie eine Chance auf Wachstum. So werde auf der Messe ein KI-Assistent vorgestellt, der Industrieroboter per Sprache steuern lässt. Zu sehen seien auch Maschinen, die automatisch Fehler erkennen, oder Systeme, die selbstständig Termine für die eigene Wartung festlegen.

Wasserstoff für die deutsche Stahlindustrie

Das Motto der Hannover Messe lautet "Industrial Transformation - Energizing a Sustainable Industry", es soll also um die Förderung einer nachhaltigen Industrie gehen. Bekannte Firmen wie Microsoft, Google, Amazon Web Services, Dell, SAP, Siemens und Bosch haben sich zur Hannover Messe angemeldet. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Wasserstoff. Da Norwegen über viel Wasserkraft verfüge, habe sich der Veranstalter für Norwegen als Partnerland entschieden. Das Land könne hohe Mengen von grünem Wasserstoff liefern, auf den die deutsche Stahlindustrie langfristig angewiesen sein wird.

Schulterschluss mit Partnerland Norwegen

Gestern hatte Bundeskanzler Scholz die Hannover Messe gemeinsam mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre eröffnet. Scholz suchte in seiner Eröffnungsrede den Schulterschluss mit dem diesjährigen Partnerland Norwegen. Er wies auf die große Bedeutung Norwegens bei der Erzeugung regenerativer Energien hin. Gahr Støre nannte Deutschland den wichtigsten und engsten Partner Norwegens.

Scholz: Deutschland müsse "schneller und einfacher" werden

Scholz erhofft sich von der Hannover Messe neue Impulse für die Energiewende und für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. "Wovon unser Land auch in Zukunft lebt, ist doch, was auf dieser Messe hier zu sehen ist: dass wir Neues entwickeln, dass wir Produkte kontinuierlich verbessern, dass wir zukunftsweisende Technologien erforschen und anwenden", sagte der SPD-Politiker. Bezogen auf die Kritik an hohen Energiepreisen und überbordender Bürokratie in Deutschland sagte Scholz. "Zu einer modernen Angebotspolitik gehört natürlich auch, dass wir schneller werden und einfacher. Da sind wir uns vollkommen einig." Der Bund habe hier bereits wichtige Weichen gestellt, betonte Scholz.

Weniger Aussteller als vor der Corona-Pandemie

Laut Veranstalter werden rund 4.000 Aussteller erwartet. Das Niveau der Vor-Corona-Zeit kann die Messe demzufolge noch nicht wieder erreichen. 2019 kamen 6.500 Aussteller. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird der Messestand im Zweifel auch eher etwas kleiner", sagte Köckler. Wegen der Pandemie war die Messe 2020 erstmals seit der Gründung 1947 ausgefallen, 2021 fand sie nur digital statt.

