Stand: 30.11.2021 20:42 Uhr Hannover: Mann sticht auf Nachbarin ein - Lebensgefahr

In Hannover-Hainholz hat am Dienstag ein 46-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache seine 71-jährige Nachbarin mit einer Stichwaffe angegriffen. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Beamten haben Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 46-Jährige am Mittag an der Tür der Seniorin geklopft. Als sie öffnete, beschimpfte er sie zunächst und stach dann auf sie ein. Zeugen konnten den Mann überwältigen.

