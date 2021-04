Stand: 13.04.2021 20:10 Uhr Hannover: Früherer Bahnhof ist jetzt jüdisches Zentrum

Im ehemaligen Bismarckbahnhof in Hannover ist am Dienstag ein jüdisches Zentrum eröffnet worden. Alt-Bundespräsident Christian Wulff begleitete die Einweihung des "Haus Benjamin". Die Chabad-Gemeinde will das Haus als Synagoge sowie als Bildungs- und Begegnungszentrum nutzen, um jüdische Tradition zu pflegen und Begegnungen mit nicht-jüdischen Mitbürgern zu ermöglichen. "Dies ist eine großartige Einrichtung in unserer bunten und friedfertigen Gesellschaft", sagte Wulff. Das Haus wurde nach dem vor einem Jahr verstorbenen Rabbiner Benjamin Wolff benannt, der die Chabad-Gemeinde Hannover zusammen mit seiner Frau Shterna Wolff 2005 gegründet hat.

