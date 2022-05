Stand: 09.05.2022 11:13 Uhr Hannover: Frau will schlichten und wird mit Messer verletzt

Während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im hannoverschen Vahrenwald wurde eine junge Frau mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die 23-Jährige in der Nacht zu Samstag die Schlägerei bemerkt und wollte zusammen mit ihren drei Begleiterinnen dazwischen gehen. In der unübersichtlichen Situation verletzte einer der Kontrahenten die junge Frau offenbar schwer mit dem Messer am Arm. Die beiden Männer flüchteten daraufhin. Zeugen riefen Rettungskräfte und Polizei. Während die Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde, suchten die Beamten mit mehreren Streifenwagen erfolglos nach den Tätern. Der Messerträger soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er wird als südländisch aussehend beschrieben, mit schwarzem Haar und schwarzem Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er schwarze Sachen und eine weiße Schirmmütze. Sein Kontrahent soll ein ähnliches Äußeres haben, allerdings keinen Bart tragen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 0511/ 109-3117 zu melden.

09.05.2022