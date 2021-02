Stand: 08.02.2021 10:03 Uhr Hannover: Fledermaus löst Polizeieinsatz in Klinik aus

Zu einem tierischen Einsatz im Krankenhaus ist am Sonntag die Polizei in Hannover gerufen worden. Eine Fledermaus hatte Zuflucht in einem Patientenzimmer im Nordstadt Krankenhaus gesucht - vermutlich vor der winterlichen Kälte, so eine Polizeisprecherin. Das Klinikpersonal habe daraufhin die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Fledermaus zunächst zu flüchten versucht und sich hinter der Heizung versteckt, so die Sprecherin. Den Beamten sei es schließlich aber doch gelungen, die Fledermaus einzufangen. Verletzt wurde niemand. Das Tier wurde der Arbeitsgruppe Fledermäuse des BUND Region Hannover übergeben. Dort bleibt die Fledermaus nun bis zum Frühjahr. Anschließend werde sie im Bereich des Klinikums wieder ausgewildert und in die Freiheit entlassen, hieß es.

