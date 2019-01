Stand: 18.01.2019 14:17 Uhr

Hannover: Die "Leinewelle" kommt

Grünes Licht für das Innenstadt-Surfprojekt in der Landeshauptstadt: Die Region Hannover hat das Projekt der "Leinewelle" am Freitag wasserrechtlich genehmigt. Damit steht dem Bau einer Surfwelle nahe der Schlossbrücke am Niedersächsischen Landtag nichts mehr entgegen. "Wir freuen uns wahnsinnig", sagt der Initiator des Projekts, Heiko Heybey. Nun müssten die von der Region gestellten Auflagen geprüft werden.

Videos 01:22 Ein Knopfdruck - und die Welle rollt Die Initiatoren der Surferwelle in Hannover haben ihre Pläne vorgestellt: Die Welle soll nun nicht am Niedersächsischen Landtag, sondern unterhalb der Schlossbrücke rollen. Video (01:22 min)

Vereinbar mit FFH-Richtlinien

Auch müsse die Finanzierung geklärt werden. Dafür würden noch weitere Sponsoren gesucht. Das Projekt soll insgesamt rund 1,2 Millionen Euro kosten. Heybey geht davon aus, schon nächstes Jahr mit dem Bau der Surfwelle beginnen zu können. Naturschutzbedenken räumte Heybey im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen aus. Die Stelle in der Innenstadt sei kein Laichhabitat, also kein Bereich, in dem Fische ihre Eier ablegen. Das Gewässer sei hier zudem ohnehin "technisch vorgeprägt": Der Grund bestehe aus Kopfsteinpflaster, statt eines Ufers gebe es links und rechts Wände. Das Gutachten habe die "Leinewelle" als verträglich mit den FFH-Richtlinien (Fauna-Flora-Habitat) bewertet, so Heybey.

FFH-Gebiet - was ist denn das? FFH steht für Fauna-Flora-Habitat. Nach Informationen des niedersächsischen Umweltministeriums nehmen FFH-Gebiete derzeit etwa 325.000 Hektar der Landesfläche ein (das sind etwa sieben Prozent). Insgesamt sind etwa 71 Prozent der FFH-Gebietsfläche gleichzeitig EU-Vogelschutzgebiet. Die Auswahl der Gebiete konzentrierte sich auf die am besten geeigneten Gebiete zum Erhalt der jeweiligen Lebensraumtypen und Arten.

