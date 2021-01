Stand: 24.01.2021 14:00 Uhr Hannover: 25-Jähriger bei rassistischem Überfall verletzt

In Hannover haben unbekannte Täter am Freitagabend einen Mann mit dunkler Hautfarbe überfallen. Bei der offenbar rassistisch motivierten Tat wurde der 25-Jährige durch Schläge und Tritte verletzt. Wie eine Polizeisprecherin erst jetzt mitteilte, sollen die Angreifer ihr Opfer zunächst in einer Straßenbahn mit Sprüchen wie "Scheiß Schwarzer!" und "Verpiss dich, du Nigger!" beleidigt haben. Als der Mann später ausstieg, hätten sie ihn zu Boden geschlagen und getreten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Volksverhetzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

