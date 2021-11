Stand: 16.11.2021 17:53 Uhr Hannover: Zehnjähriger von Stadtbahn erfasst

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag in Hannover von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr an der Haltestelle Spannhagengarten, als der Junge die Gleise überqueren wollte. Der Fahrer habe zwar sofort eine Notbremsung eingelegt, einen Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Der Junge wurde von der Bahn noch etwa zehn Meter mitgeschleift. Ein 17-jähriger Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, während sich Ersthelfer um den Jungen kümmerten. Der Junge kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 109 1888 zu melden.

