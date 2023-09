Güterzug-Brand in Wunstorf: Schäden gravierender als erwartet Stand: 27.09.2023 15:56 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Wunstorf und Minden bleibt offenbar noch bis Freitag nur eingleisig befahrbar. Am Dienstag hatte ein Güterzug-Waggon auf den Gleisen gebrannt.

"Die Reparaturarbeiten auf dem zweiten Gleis dauern noch voraussichtlich bis einschließlich morgen an", teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. "Die Schäden am zweiten Gleis sind gravierender als wir dachten", fügte eine Sprecherin hinzu. Damit werden die Züge wohl auch erst am Freitagmorgen wieder planmäßig fahren. Seit Dienstag arbeitet die DB daran, die Schäden, die durch den Brand des Waggons entstanden sind, zu beseitigen. Die Oberleitung und auch das Gleisbett müssen nach Angaben eines Bahnsprechers repariert werden. Am Dienstagabend konnte die Bahn bereits ein Gleis freigeben - das, auf dem der brennende Waggon nicht stand.

DB: Auf diesen Strecken gibt es am Mittwoch Verspätungen und Ausfälle:

ICE-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover verspäten sich um bis zu 15 Minuten

IC-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover werden umgeleitet und verspäten sich um 60 Minuten

ICE-Sprinter (ohne Halt zwischen Berlin und Köln) werden umgeleitet und verspäten sich um 60 Minuten. Diese Züge halten zusätzlich in Hannover Hbf

IC-Züge Amsterdam - Berlin fallen zwischen Bad Bentheim und Berlin aus

Störungen bei der Westfalenbahn und der S-Bahn Hannover

Nach Angaben der Bahn läuft der Fernverkehr bereits weitgehend normal. Im Nahverkehr kommt es aber weiterhin zu Ausfällen. Derzeit fährt die Westfalenbahn auf den Linien Braunschweig-Bielefeld und Braunschweig-Rheine nur im Stundentakt. "Alle Züge dazwischen müssen noch ausfallen", sagte ein Sprecher des Betreibers Abellio. Die Westfalenbahn ist nach eigenen Angaben froh, zumindest einmal pro Stunde fahren zu können. Mehr gebe die eingeschränkte Kapazität derzeit nicht her und daran werde sich am Donnerstag nichts ändern. Auch bei der von Transdev betriebenen S-Bahn Hannover kommt es zu Störungen. Betroffen sind laut einem Sprecher drei Linien: Die S1 Hannover-Minden verkehrt auf beiden Seiten nur als Pendelverkehr bis kurz vor der Engstelle bei Wunstorf und kehrt dann um. Zur Überbrückung sollen Fahrgäste auf die Westfalenbahn umsteigen. Die S2 und S21 fahren planmäßig, aber mit Verspätungen. Mit einer vollständigen Freigabe der Strecke rechnet Transdev am Freitag.

Triebwagenführer sah einen Lichtbogen

In der Nacht zu Dienstag hatte der Waggon des Güterzugs auf der zweigleisigen, von Lärmschutzwänden eingefassten Strecke, etwa 800 Meter vom Bahnhof Wunstorf entfernt, Feuer gefangen. Der Triebwagenführer hatte zuvor den Güterzug gegen 2.30 Uhr gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Oberleitung sei vor dem Zug auf das Gleis gefallen und der Triebwagenführer habe einen Lichtbogen gesehen. 180 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich der Brand auf andere, teils mit Gefahrstoff beladene Waggons ausbreitet. Verletzt wurde niemand.

War heruntergefallene Oberleitung der Auslöser für den Brand?

Die Bundespolizei untersucht, ob die heruntergefallene Oberleitung die Ursache für das Feuer war. Für die beschädigte Oberleitung könne es mehrere Gründe geben, so der Sprecher: So könnten Tiere den Fahrdraht beschädigt haben, Schäden könnten aber auch durch einen defekten Stromabnehmer verursacht worden sein. Auch seien andere Ursachen möglich. An der Unglücksstelle seien mehrere Oberleitungen gebrochen.

Fahrkarten können erstattet oder an anderem Tag genutzt werden

Die Bahn ruft Passagiere weiter dazu auf, vor Fahrtantritt ihre Verbindung zu überprüfen - in der DB-Navigator-App, auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft (030) 29 70. Fahrgäste, die ihre für Dienstag oder Mittwoch geplante Reise aufgrund der Streckensperrung verschieben, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Zudem wurde die Zugbindung der Tickets von der Deutschen Bahn aufgehoben. Die Tickets gelten demnach für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort - auch mit einer geänderten Streckenführung. Zudem könnten Sitzplatzreservierungen kostenfrei storniert werden. Auch eine Erstattung der Fahrkarte sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich, teilte die Bahn mit.

