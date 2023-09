Güterzug-Brand: Ein Gleis zwischen Hannover und Minden wieder frei Stand: 26.09.2023 18:38 Uhr Auf der Strecke zwischen Hannover und Minden soll der Bahn zufolge am Dienstagabend ein Gleis freigegeben werden. In Wunstorf hatte ein Waggon eines Güterzuges gebrannt.

Die Reparatur an der Strecke zwischen Hannover und Minden laufe auf Hochtouren, teilte die Deutsche Bahn am Dienstagabend mit. Der abgebrannte Güterzug-Waggon wurde abgeschleppt. Im Laufe des Abends soll ein Gleis wieder freigegeben werden. Darauf sollen vereinzelt Fernzüge aus Bonn über Hannover nach Berlin fahren. Andere Züge werden weiter umgeleitet oder fallen aus, wie es hieß. Am zweiten Gleis sind die Schäden den Angaben zufolge gravierender, die Reparaturen an Oberleitungen, Gleisbett, Schotter und Schwellen dauern an. Reisende müssten deshalb auch am Mittwoch mit Beeinträchtigungen im Fernverkehr rechnen. Im Nahverkehr fahren Busse, bis wieder Züge fahren können, sagte ein Sprecher der Westfalen-Bahn. Die Deutsche Bahn will im Laufe des Mittwochs eine Prognose abgeben, wann Fernzüge wieder uneingeschränkt über Wunstorf fahren können.

Oberleitung muss repariert werden

Seit Dienstagmorgen kommt es auf der Strecke zwischen Hannover und dem nordrhein-westfälischen Minden zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen ist der Regional- und Fernverkehr. Der ausgebrannte Güterzug-Waggon stand etwa 800 Meter vom Bahnhof Wunstorf entfernt. Die Bundespolizei übergab die Brandstelle der Deutschen Bahn.

Triebwagenführer sah einen Lichtbogen

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag hatte der Triebwagenführer den Güterzug in Wunstorf gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Oberleitung sei vor dem Lokführer auf das Gleis gefallen und er habe einen Lichtbogen gesehen. Ein mit Autoteilen beladener Waggon fing Feuer und brannte bereits lichterloh als die Feuerwehr eintraf. Weil sich in der Nähe des brennenden Waggons ein Kesselwagen befand, der Gefahrgut geladen hatte, wurden zwei Straßen in Wunstorf vorsichtshalber evakuiert. Denn der Brandort lag zwischen Lärmschutzwänden mitten in einem Wohngebiet. Laut Feuerwehr mussten etwa 60 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die 180 Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Am Morgen waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde niemand.

War heruntergefallene Oberleitung der Auslöser für den Brand?

Die Bundespolizei untersucht, ob die heruntergefallene Oberleitung die Ursache für das Feuer war. Für die beschädigte Oberleitung könne es mehrere Gründe geben, so der Sprecher: So könnten Tiere den Fahrdraht beschädigt haben, Schäden könnten aber auch durch einen defekten Stromabnehmer verursacht worden sein. Auch seien andere Ursachen möglich. An der Unglücksstelle seien mehrere Oberleitungen gebrochen.

Wegen der Sperrung konnten die Regionalzüge seit Dienstagmorgen nur zwischen Hannover und Seelze sowie zwischen Minden und Stadthagen (Landkreis Schaumburg) pendeln. Am Bahnhof in Wunstorf verpflegten die Johanniter die gestrandeten Reisenden. Die Johanniter und der Arbeiter-Samariter-Bund haben zudem den Schienenersatzverkehr zwischen Wunstorf und Haste übernommen - und fahren dort mit eigenen Bussen. Auch zwischen Hannover und Haste fahren Busse. Fernverkehrszüge wurden großräumig über Bremen und Osnabrück umgeleitet oder fielen aus.

IC auf Umleitungsstrecke wegen Brandmelder-Alarm evakuiert

Auf einer Umleitungsstrecke für Fernzüge gab es am Morgen zudem ein weiteres Problem: Bei Wennigsen musste ein Intercity evakuiert werden, weil laut Feuerwehr ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Im Zug habe es verschmort gerochen, sagte ein Sprecher. Der Lokführer habe den Zug daraufhin gestoppt. Einen Brandherd fanden die Feuerwehrleute allerdings nicht. Die 280 IC-Fahrgäste stiegen in einen Ersatzzug um. Der betroffene Intercity wurde abgeschleppt und der Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Fahrkarten können erstattet oder an anderem Tag genutzt werden

Die Bahn ruft Passagiere weiter dazu auf, vor Fahrtantritt ihre Verbindung zu überprüfen - in der DB-Navigator-App, auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft (030) 29 70. Fahrgäste, die ihre Reise aufgrund der Streckensperrung verschieben, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Zudem wurde die Zugbindung der Tickets von der Deutschen Bahn aufgehoben. Die Tickets gelten demnach für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort - auch mit einer geänderten Streckenführung. Zudem könnten Sitzplatzreservierungen kostenfrei storniert werden. Auch eine Erstattung der Fahrkarte sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich, teilte die Bahn mit.

