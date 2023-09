Güterzug-Brand: Bahnstrecke Hannover-Minden ist gesperrt Stand: 26.09.2023 08:10 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Minden ist derzeit im Bereich Wunstorf beidseitig gesperrt. Grund ist laut Bundespolizei der Brand eines Güterzugwaggons. Es kommt zu Behinderungen im Regional- und Fernverkehr.

Bahnreisende müssen sich auf dieser Strecke auf erhebliche Probleme einstellen. Die Regionalzüge pendeln nur zwischen Hannover und Seelze sowie zwischen Minden und Stadthagen (Landkreis Schaumburg). Betroffen ist auch der Fernverkehr zwischen Hannover und Nordrhein-Westfalen. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt, ist bislang noch unklar. Ein Bundespolizeisprecher rechnet damit, dass es noch den ganzen Tag Probleme auf der Strecke geben wird.

Diese Verbindungen sind unter anderem betroffen:

IC/ICE-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover werden umgeleitet und verspäten sich um zusätzlich etwa 60 Minuten

IC-Züge Amsterdam - Berlin fallen zwischen Bad Bentheim und Berlin aus

ICE-Sprinter (ohne Halt zwischen Köln und Berlin) fallen aus

S1, S2, S21 lange Verspätungen, teilweise oder vollständige Zugausfälle

Oberleitungsschaden könnte Brand ausgelöst haben

Der Brand war gegen 2.30 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Auslöser war vermutlich eine heruntergefallene Oberleitung, wie es von der Bundespolizei hieß. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. 180 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Anwohner mussten kurzzeitig evakuiert werden, da ein Waggon in der Nähe des brennenden Waggons leicht entzündliches Material geladen hatte. Dabei handelte es sich um den Gefahrstoff Ethylmethylcarbonat. Verletzt wurde niemand. Die Bahn ruft Passagiere auf, vor Fahrtantritt ihre Verbindung zu überprüfen - in der DB-Navigator-App, auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft 030/2970 .

