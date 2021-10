Güterwaggon brennt nach Funkenflug - Bahnstrecke gesperrt Stand: 23.10.2021 14:49 Uhr Ein mit Sattelaufliegern beladener Güterzug ist am Sonnabendmorgen im Bereich des Bahnhofs in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) in Brand geraten. Die Strecke bleibt zunächst gesperrt.

Laut Deutscher Bahn sind umfangreiche Aufräum- und Reinigungsarbeiten notwendig. Die Strecke soll daher womöglich das gesamte Wochenende gesperrt bleiben. Für die S-Bahnlinie 4 zwischen Hannover und Hildesheim wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die S3 ist laut Bahn nicht betroffen.

Funkenflug durch heruntergerissene Oberleitung

Laut Bundespolizei hatte ein anderer Zug den Unfall ausgelöst, als er bei der Durchfahrt die Oberleitung beschädigte und in Teilen herunterriss. Als der mit Sattelaufliegern beladene Güterzug die Stelle erreichte, kam es zu einem Funkenflug, der einen mit Verpackungen beladenen Lkw-Anhänger auf dem Zug in Brand setzte. Als weiteres Problem habe sich der Wind erwiesen: Dieser habe nach Ausbruch des Brandes immer wieder Funken in Richtung einer eine nahegelegenen Tankstelle geweht, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Starke Rauchentwicklung

Gegen 7 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohnende zeitweise dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

