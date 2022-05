Stand: 19.05.2022 15:54 Uhr Großfeuer in Lehrte: Ermittler geht von Brandstiftung aus

Brandermittler der Polizei Hannover haben eine Lagerhalle in Lehrte (Region Hannover) nach einem Großfeuer am Dienstag untersucht. Sie gehen davon aus, dass Unbekannte den Brand absichtlich gelegt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Flammen hätten mehrere Fahrzeuge und die Halle zu Teilen beschädigt, hieß es. Die Experten schätzen den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. Eine 56 Jahre alte Passantin hatte die Rettungskräfte amDienstagabend gegen 19.40 Uhr alarmiert.

VIDEO: Lehrte: Feuer in Gewerbegebiet zerstört Autos und E-Roller (1 Min)

