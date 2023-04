Stand: 30.04.2023 12:33 Uhr Großeinsatz: Gas tritt aus - Ehepaar und Rettungskräfte verletzt

Am Sonntagmorgen ist in einem Einfamilienhaus in Celle Gas ausgetreten. Laut Polizei meldete einer der Bewohner den Austritt. Ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften folgte. Die Feuerwehr habe im gesamten Haus einen deutlich erhöhten Kohlenmonoxidgehalt gemessen, hieß es. Die Bewohner, ein 83-jähriger Mann und seine 81-jährige Ehefrau, wurden laut Polizei mit teils lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen von den Rettungskräften aus dem Haus geholt. Zwei der eingesetzten Kräfte zogen sich dabei selbst Vergiftungen zu. Alle vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben hatte vermutlich ein defektes Abgasrohr der Ölheizung den Gasaustritt verursacht.

