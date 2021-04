Stand: 20.04.2021 16:38 Uhr Großburgwedel: 65-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A7

Bei einem Unfall mit mehreren Luxusautos ist am Dienstag auf der A7 ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Mann mit seinem BMW und einem Anhänger, auf dem sich ein Ferrari befand, an der Anschlussstelle Großburgwedel auf die A7 aufgefahren. Beim Beschleunigen geriet das Gespann ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Ein 67-jähriger Porsche-Fahrer konnte daraufhin nicht mehr ausweichen. Der 65-Jährige wurde eingeklemmt und kam in ein Krankenhaus. Dort starb er am Nachmittag. Es entstand ein Schaden von rund 125.000 Euro. Die Strecke blieb während der Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Porsche fährt auf Trailer mit Ferrari auf (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2021 | 13:30 Uhr