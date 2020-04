Stand: 08.04.2020 10:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Getöteter 15-Jähriger in Celle wohl Zufallsopfer

Am späten Dienstagabend ist in Celle ein 15-Jähriger auf offener Straße erstochen worden. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger habe den Jugendlichen "unvermittelt und mutmaßlich auch grundlos" attackiert, als dieser mit dem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen sei. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag gemeinsam mitgeteilt. Der Verdächtige solle dem Haftrichter vorgeführt werden, damit er in Untersuchungshaft genommen werden könne.

Verdächtiger wirkt bei Festnahme verwirrt

Zeugen zufolge hatte sich der 29-Jährige in einem Hauseingang aufgehalten und habe dann den Jugendlichen angegriffen. "Nach bisherigen Erkenntnissen war er zur falschen Zeit am falschen Ort", sagte eine Polizeisprecherin zu NDR Niedersachsen. Der Junge sei schwerst verletzt in eine Klinik gebracht worden und dort gestorben. Passanten hätten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Festnahme habe der 29-Jährige verwirrt gewirkt. Bisher habe er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, hieß es weiter.

