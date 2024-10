Gehaltsstreit: CDU fordert Aussage unter Eid von Staatskanzlei-Chef Stand: 25.10.2024 08:40 Uhr Das Gehaltsplus für die Büroleiterin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist heute erneut Thema im Untersuchungsausschuss des Landtags. Die CDU fordert, dass Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke (SPD) unter Eid aussagt.

CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner kündigte an, man wolle einen entsprechenden Antrag stellen. "Wir haben Zweifel, ob seine Aussagen tatsächlich vollumfänglich der Wahrheit entsprechen", sagte Lechner vor der heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses. Die größten Verfehlungen seien in der "Gehaltsaffäre" dem Staatskanzlei-Chef zuzuschreiben. Nach einer Aussage unter Eid werde die Beweisaufnahme geschlossen und im Laufe des Novembers solle der Ausschuss zum Ende kommen, so der CDU-Politiker. "Wir werden uns jetzt daran machen, den Abschlussbericht zu verfassen."

Staatskanzlei weist Vorwürfe der CDU zurück

In dem Ausschuss geht es um die Frage, ob ein Gehaltsplus für die Büroleiterin von Ministerpräsident Weil zulässig war. Die Staatskanzlei hatte den Vorwurf, das Gehalt sei unrechtmäßig erhöht worden, stets zurückgewiesen. Es habe "keine Fehler" bei dem Gehalt der Mitarbeiterin gegeben, hatte Mielke im Mai gesagt. Es sei auch "nichts konstruiert worden", um die Büroleiterin besser zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen bereits eingestellt. Den Untersuchungsaussschuss hatte die Landtagsfraktion der CDU im März beantragt.

