Gehaltsplus für Weils Büroleiterin: Ermittlungen eingestellt Stand: 24.06.2024 10:20 Uhr Eine Mitarbeiterin aus dem engsten Umfeld von Ministerpräsident Weil bekommt ein dickes Gehaltsplus. Justiz und Landtag befassen sich damit. Zumindest die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren nun eingestellt.

von Helmut Eickhoff

Es ging um den Verdacht der Untreue. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte in der Sache gegen unbekannt ermittelt. Nun hat die Justiz das Verfahren eingestellt. "Nach intensiver Prüfung der hierfür relevanten Vorgänge aus der Staatskanzlei und des Finanzministeriums haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bewusst pflichtwidrig, also vorsätzlich, gegen verwaltungsrechtliche Vorschriften verstoßen wurde", so die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Montag. Dabei habe die Justiz nicht nur das Gehaltsplus, sondern auch die Einstellung der Büroleiterin geprüft.

Videos 3 Min Gehaltsaffäre: Ministerpräsident Weil sagt aus Es geht um das Gehaltsplus für eine enge Mitarbeiterin. Ist ihre Bezahlung rechtens? Das will der Untersuchungsausschuss klären. (13.06.2024) 3 Min

1.900 Euro mehr für Weils Büroleiterin

Es geht um die Büroleiterin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) - eine Parteigenossin. Sie hatte ein Gehaltsplus von knapp 1.900 Euro brutto bekommen. Das war nur möglich, weil die Landesregierung ihre eigenen Beförderungsregeln geänderte hatte. Für die Landesregierung war das ein allgemeines Attraktivitätsprogramm für Quereinsteiger in den Landesdienst - so zumindest nannte es Rot-Grün. Die CDU aber ist der Meinung, die Regeln seien ausschließlich für die junge Büroleiterin von Weil geändert worden. Es sei eben doch um den Einzelfall gegangen, so die Kritik.

Untersuchungsausschuss soll Licht ins Dunkel bringen

Seit Wochen befasst sich damit auch ein Untersuchungsausschuss des Landtags. Er soll klären, wie das Gehaltsplus der Büroleiterin von Weil zustande kam. Sowohl Ministerpräsident Weil selbst als auch der Finanzminister Gerald Heere (Grüne) wurden befragt, ebenso Mitarbeiter von Staatskanzlei und Ministerium. Vor allem die CDU stellte in stundenlangen Ausschusssitzungen sehr detaillierte Fragen. Dabei wurde klar, dass es intern immer wieder Bedenken bezüglich des Vorgehens der Landesregierung gegeben hatte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen SPD