Stand: 13.12.2021 17:06 Uhr Geflügelpest: Fall im Landkreis Celle nachgewiesen

Im Landkreis Celle ist Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen ist ein Hobby-Geflügelbetrieb in der Gemeinde Wietze. Dort waren zuerst kranke Tiere aufgefallen. Entsprechende Proben wurden untersucht. Dabei bestätigte sich der Verdacht, teilte der Landkreis am Montag mit. Die Kommune hat in der Folge eine Aufstallungs- und Abschirmungspflicht für Geflügel beschlossen. Diese gilt ab Dienstag. Jegliche Art von Geflügel muss dann in geschlossenen Ställen oder anderen gesicherten Gebäuden gehalten werden. Im Bereich einer Schutz- und Überwachungszone gibt es außerdem strenge Auflagen für Tiertransporte. Im Landkreis Nienburg hatte es bereits im November einen Ausbruch von Geflügelpest in einem Betrieb gegeben.

