Gedenkstätten-Leiterin Gryglewski mahnt im Landtag

27.01.2021 Der Niedersächsische Landtag hat anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) richtete zur Einleitung mahnende Worte an das Plenum. Es sei "eine Radikalisierung von Sprache und Positionen" zu beobachten, alte Formen des Antisemitismus würden sich mit neuen verbinden", so Andretta. Anschließend hielt Elke Gryglewski, die Leiterin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, eine Rede. Gryglewski sagte dass der gegenwärtige Rassismus seine Wurtzeln in der Vergangenheit habe. Gedenkstätten würden den Auftrag der Zeitzeugen übernehmen, über das Grauen zu sprechen.

Feierlicher Rahmen mit Musik von im KZ getöteten Künstlern

Auf der Besuchertribüne wurden die Musikstücke "Abendphantasie" von Viktor Ullmann und "Ruhe der Fläche" von Erwin Schulhoff aufgeführt. Ullmann war im Oktober 1944 in Auschwitz ermordet worden, Schulhoff starb 1942 nach der Deportation in einem Lager im bayerischen Weißenburg.

Gegenwärtiger Antisemitismus: Weil mahnt Wachsamkeit an

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zum 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und dem Gedenken an die Opfer des Holocaust geäußert. "Der Holocaust verfolgte die Auslöschung jüdisches Leben in Deutschland und Europa. Viele Angehörige anderer Gruppen sind ebenfalls gedemütigt, gefoltert und systematisch ermordet worden. Auf immer werden die Verbrechen in Auschwitz, Bergen Belsen und vielen anderen Schreckensorten mit unserer Geschichte und unserem Leben verbunden sein", sagte Stephan Weil. Auch im Hier und Jetzt gehe eine große Gefahr vom Antisemitismus aus - vor allen Dingen im Angesicht der Corona-Pandemie vertreten Verschwörungstheoretiker antisemitische Positionen. "Wir müssen wachsam sein. Im Alltag werden auch in Niedersachsen Menschen jüdischen Glaubens immer wieder beleidigt, bedroht und angegriffen. Jede und jeder ist gefordert sich jeglicher Form von Antisemitismus entgegenzustellen", so der Ministerpräsident.

Holocaust-Gedenktag seit 1996

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager im polnischen Auschwitz befreit. Seit 1996 wird zu diesem Datum der Holocaust-Gedenktag begangen. Auch im Bundestag ist am Mittwoch eine Gedenkstunde geplant. Dort sprechen die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband.

