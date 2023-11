Gedenkstätte Ahlem: Mehr als 700 bei Demo gegen Antisemitismus Stand: 04.11.2023 16:30 Uhr In Hannover-Ahlem haben Hunderte gegen Rechtsextremismus demonstriert. Unbekannte hatten zuvor antisemitische Aufkleber an der NS-Gedenkstätte Ahlem angebracht.

Die Demonstrierenden versammelten sich am Samstag am Bürgerhaus in Ahlem und zogen von dort aus zur Gedenkstätte. Hier waren vor einigen Tagen Dutzende judenfeindliche Aufkleber entdeckt worden. Die Aufkleber waren auch an der "Wand der Namen" zu finden, die an die deportierten und getöteten Holocaust-Opfer erinnert. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung.

Unter dem Titel "Rechte Umtriebe stoppen" hatten mehrere Initiativen zu der Demonstration aufgerufen. Mit mehr als 700 Teilnehmenden seien deutlich mehr gekommen als erwartet, sagte ein Polizeisprecher. Nach Informationen des NDR Niedersachsen hatte die Polizei zuvor eine niedrige zweistellige Zahl an Teilnehmenden erwartet. Zwischenfälle hat es laut Polizei bei der Demonstration nicht gegeben. Alles sei friedlich verlaufen.

