Mehrere Attacken auf Israel-Flaggen in Niedersachsen Stand: 12.10.2023 16:30 Uhr An mehreren Orten in Niedersachsen sind israelische Flaggen Ziel von antisemitischen Angriffen geworden. Den schwersten Zwischenfall gab es in Stade. Dort drang eine Gruppe ins Rathaus ein.

Zeugen hatten am Mittwochabend gemeldet, dass eine Gruppe von zwei bis vier Männern im geschätzten Alter von 16 bis 20 Jahren das zu der Zeit noch geöffnete historische Rathaus von Stade betreten hat. Die jungen Männer sollen im Obergeschoss eine Fensterscheibe eingeschlagen haben, um an die Fahne zu kommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag dem NDR Niedersachsen. Weitere zehn bis zwölf Menschen hätten in der Fußgängerzone die Aktion beobachtet und gefilmt. Von außen und innen sei laut Polizei erfolglos versucht worden, die israelische Nationalflagge herunterzureißen.

Aktion gegen Israel-Flagge in Stade: Zeugen gesucht

Als mehrere Streifenwagen am Rathaus eintrafen, hätten die Täter die Flucht ergriffen, hieß es. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei bislang ohne Erfolg. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung übernommen. Die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ist dem deutschen Gesetz zufolge eine Straftat und nicht nur Sachbeschädigung. Zeugen, die den Vorfall in Stade beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden. Stade unterhält eine Partnerschaft mit der israelischen Stadt Givat Shmuel.

Fahnen hissen - aber am Abend besser wieder abnehmen

"Ich verurteile das Eindringen in unser Rathaus auf das Schärfste und hoffe, dass die Polizei die Täter ermittelt", teilte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) am Donnerstag mit. "Selbstverständlich zeigen wir weiterhin unsere Solidarität mit Israel und lassen die Fahne trotz und gerade wegen dieses Angriffs weiterhin am historischen Rathaus wehen", sagte Hartlef. Stades Landrat Kai Seefried (CDU) rief alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises auf, ebenfalls eine Israel-Flagge an ihren Rathäusern zu hissen. "Angesichts der Vorfälle allerdings auch verbunden mit der Empfehlung, diese Flaggen nachts wieder abzunehmen, um weitere Angriffe zu vermeiden", heißt es auf der Homepage des Landkreises. Auch in Stade werde die Flagge nicht mehr nachts gehisst werden, sagte ein Sprecher der Stadt.

Vorfälle auch in Syke, Braunschweig, Goslar und Bremerhaven

Auch in anderen Städten in Niedersachsen gab es Angriffe auf israelische Flaggen. Vor dem Rathaus in Syke (Landkreis Diepholz) fand ein Mitarbeiter am Mittwochmorgen eine am Boden liegende Flagge. Unbekannte sollen versucht haben, das Hoheitszeichen anzuzünden, teilte die Polizei mit. In Braunschweig hatten am Dienstagabend vier junge Männer eine Israel-Flagge vor dem Rathaus in ihren Besitz gebracht. Die Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren konnten Polizeiangaben zufolge kurze Zeit später gefasst werden. In Goslar haben Unbekannte vor der Kaiserpfalz eine israelische Flagge vom Fahnenmast gerissen und entwendet. Die Täter konnten entkommen. In Bremerhaven verschwand in der Nacht auf Dienstag eine israelische Flagge vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus. Die Polizei geht auch hier von Diebstahl aus. Auch Mecklenburg-Vorpommern kam es zu Attacken auf israelische Fahnen.

