Stand: 27.10.2023 10:03 Uhr Hannover: Freizeitheim mit antisemitischen Parolen beschmiert

Im Freizeitheim Vahrenwald in Hannover ist ein Raum mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Laut Polizei erwischte ein Zeuge am Dienstagabend zwei Personen, als sie gerade mehrere Schriftzüge anbrachten. Sie flüchteten unerkannt. Nach Angaben des Freizeitheims benutzten die Täter Stifte, die in dem Raum für eine Tafel zur allgemeinen Verwendung bereit lagen. Nun sollen die Parolen überstrichen werden, bevor der Raum kommende Woche wieder geöffnet wird. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Aufgrund des möglichen politischen Hintergrundes der angebrachten Schriftzüge sei auch der polizeiliche Staatsschutz eingebunden. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigte sich auf Instagram erschüttert: "Ich bin entsetzt und wütend über die Tat." Dieser "antisemitische Angriff" sei nicht nur eine Attacke gegen Jüdinnen und Juden, schreibt Onay, "sondern auf uns alle und damit den Zusammenhalt in unserer Stadt". Dem müsse man entschlossen entgegentreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2023 | 06:30 Uhr