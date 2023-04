Stand: 26.04.2023 13:23 Uhr Fünf Festnahmen: Polizei gelingt Schlag gegen Dealerbande

Der Polizei ist ein Schlag gegen eine überregional agierende Dealerbande gelungen. Das teilen die Staatsanwaltschaft sowie die Polizeidirektion Hannover mit. Fünf Mitglieder der Bande wurden festgenommen, vier davon wurden bereits dem Haftrichter vorgeführt. Bei Razzien beschlagnahmte die Polizei zudem Drogen, Handys, Computer und Bargeld. Außerdem wurden zwei hochwertige Pkw und Schmuck sichergestellt. Die Einsatzkräfte hatten am Dienstag insgesamt 14 Objekte in Hannover, Langenhagen (Region Hannover) sowie in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) und Magdeburg (Sachsen-Anhalt) durchsucht. Zu der Bande sollen mindestens 23 Personen im Alter zwischen 20 und 62 Jahren gehören. Die Festnahmen waren auch das Ergebnis monatelanger gemeinsamer Ermittlungen der Polizeiinspektion Burgdorf (Region Hannover) und der Staatsanwaltschaft Hannover.

26.04.2023 | 13:30 Uhr