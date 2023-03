Stand: 10.03.2023 21:09 Uhr Feuerwehr Hannover stellt neuen E-Rettungswagen in Dienst

Die Feuerwehr Hannover hat seit Freitag einen neuen elektronischen Rettungswagen im Einsatz. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Stadt um das erste Elektro-Modell im 5,5-Tonnen-Bereich in Europa. Beim Umbau des städtischen Fuhrparks hin zu klimafreundlichen Antrieben sei das ein wichtiger Meilenstein. Der E-Rettungswagen verfüge mit seinen 200 PS über eine bessere Beschleunigung als die Diesel-Modelle, so die Stadt weiter. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt zwischen 150 und 200 Kilometern. An allen Standorten des Klinikums Region Hannover kann es geladen werden. Dafür wurden im Bereich der Notaufnahmen Ladepunkte installiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr