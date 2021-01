Stand: 27.01.2021 13:52 Uhr Fast eine halbe Millionen Pflegebedürftige in Niedersachsen

Insgesamt waren Ende 2019 456.255 Menschen in Niedersachsen pflegebedürftig, wie das das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Knapp ein Viertel, 104.279, lebte dank eines ambulanten Pflegedienstes in den eigenen vier Wänden. In Pflegeheimen blieb die Zahl der betreuten Menschen ungefähr gleich. Gleichzeitig wurde am Mittwoch bekannt, dass Pflegebedürftige auch in Niedersachsen für die Betreuung in den Heimen immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen müssen. Landesweit stieg der Eigenanteil im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres um 63 Euro pro Monat auf 1.767 Euro. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen auf Grundlage von Daten des Verbands der Ersatzkassen. In der Summe enthalten sind der Eigenanteil für die reine Pflege und das Betreuen sowie die Kosten beispielsweise für Unterkunft und Essen.

