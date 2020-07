Stand: 29.07.2020 14:25 Uhr - Hallo Niedersachsen

Fall "Maddie": Ermittler finden Kellerraum

Auf dem Gelände einer Kleingarten-Parzelle in Seelze (Region Hannover) setzen Ermittler seit Mittwochmorgen ihre Durchsuchung fort. Sie hatte am Dienstagmorgen begonnen und war nach Sonnenuntergang unterbrochen worden. Ein Bagger ist im Einsatz, Erde und Fundamente werden weggeschaufelt. Beamte durchsuchten am Mittwoch Erdreich mit Spaten und Harke. Nach NDR Informationen wurde am Dienstagabend im Boden einer alten Gartenlaube ein weiteres Fundament gefunden - offenbar Teil eines Gartenhauses, das sich dort früher befand. Es hat einen Kellerraum. Wonach genau sie in dem Kleingarten suchen, geben die Ermittler derzeit nicht bekannt.

Verdächtiger soll in Hannover gemeldet gewesen sein

An der Durchsuchung ist neben der Polizei aus Hannover und Braunschweig auch das Bundeskriminalamt (BKA) beteiligt. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Verschwinden des kleinen britischen Mädchens Madeleine "Maddie" McCann. Sie war 2007 im Alter von drei Jahren aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. Das Bundeskriminalamt ermittelt bereits seit 2013 in dem Fall gegen einen 43-jährigen Deutschen. 2007 soll er in Hannover gemeldet gewesen sein. Er sitzt derzeit wegen anderer Delikte in Kiel im Gefängnis.

Internationale Presse-Teams vor Ort

Der Fall "Maddie" sorgt noch immer international für großes Aufsehen. Das Medieninteresse vor Ort ist riesig - am Einsatzort haben sich unter anderem Fernsehteams und Fotografen aus Großbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden versammelt.

